検察庁2022年に性犯罪の被害に遭ったと主張している女性が、聞き取りを担当した東京地検の主任検事から「あなたの証言は信用できないことや疑わしいことが多い」などと侮辱的な発言をされたとして、国と主任検事に計500万円の賠償を求めて東京地裁に提訴したことが28日分かった。女性の代理人弁護士が明らかにした。提訴は22日付。訴状によると、女性は23年6月に東京地検で被害者として聴取を受けた。主任検事から「うそをつい