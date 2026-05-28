ソフトバンク、ブルージェイズなどでプレーした独立リーグ・栃木ゴールデンブレーブスの川崎宗則（44）が28日までに更新された「MLBJapan」公式YouTubeチャンネルにゲスト出演。今季4勝をマークしているカブス・今永昇太投手の“変化”について語る場面があった。現在の注目チームとしてカブスを挙げた川崎。中でも今永の投球について「また凄い！」と称えた。今季の今永はピッチャープレートの真ん中から投球している。