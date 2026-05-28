映画『トップガン』（1986）の公開40周年を記念し、続編『トップガン マーヴェリック』（2022）とあわせてスクリーンで楽しめる特別上映『トップガン 40th Anniversary』が、5月13日の“トップガンの日”より9日間限定で実施。この特別上映にて、2作品あわせて累計2.3億円の興行収入を記録、動員は11.7万人を突破（※5月25日時点）。インターナショナルでは、UKを抑えて日本が興行収入1位を獲得するという異例のヒットを記録した