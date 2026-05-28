麻雀のプロリーグ「Mリーグ」のセガサミーフェニックス公式X、公式サイトが28日、更新され、「24‐25」「25‐26」と2シーズンプレーした浅井堂岐（日本プロ麻雀協会）との契約を更新しないことを発表した。【写真】ネクスト“芸能人Mリーガー”は誰？なお、選手兼任監督の茅森早香や、醍醐大、竹内元太（ともに最高位戦日本プロ麻雀協会）との契約は更新されることが発表された。今シーズン、「Mリーグ」では選手入れ替え規