日本バレーボール協会（ＪＶＡ）は２８日、男子日本代表の佐藤駿一郎容疑者が麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕された件について、都内で説明会を行った。代表チームは６月に開幕するネーションズリーグ（ＶＮＬ）に向けて、東京都北区のナショナルトレーニングセンター（ＮＴＣ）で合宿中だった。２７日は潜在写真の撮影を実施。その後は自由時間でチームメート数人とパチンコ店に足を運んだ。その際に大麻を所持したとして