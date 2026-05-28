◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽阪神木下里都投手▽巨人増田大輝内野手▽巨人中山礼都外野手▽広島赤木晴哉投手▽ヤクルト小川泰弘投手【出場選手登録抹消】▽阪神岡城快生外野手▽巨人増田陸内野手▽巨人浅野翔吾外野手▽広島菊地ハルン投手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ソフトバンクスチュワート・ジュニア投手▽ソフトバンク伊藤優輔投手▽日本ハム山縣秀