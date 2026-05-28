約２年ぶりに森保ジャパンに復帰したＤＦ冨安健洋（２７＝アヤックス）が２８日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に向けて千葉市内で行われている代表合宿に合流した。２０２２年カタール大会メンバーの冨安は、２４年６月のＷ杯アジア２次予選以来の代表活動に参加。この日はミニゲームに参加するなど、精力的に汗を流した。「終わった後に、楽しかったなと思えるような大会にしたい。前回は正直、終わった時に楽しかったと思わ