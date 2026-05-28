ＫＢＳ京都テレビは２８日、人気番組「おやじ京都呑み」（毎月第２水曜午後１０時）のトークイベントに出演する俳優・角野卓造と近藤芳正のコメントを発表した。同番組は、２０２２年にスタート。京都大好き角野と京都に移住した近藤、二人の個性派俳優がうまい酒と肴を求めて京の街をぶらり行く新感覚グルメ番組だ。２４年から毎年ファンとトークイベントを開催しており、今年は６月２１日に３回目のイベントを京都・ＫＢＳ