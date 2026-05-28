◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）１週前追い切り＝５月２８日、栗東トレセン豪華な共演だった。ウォーターリヒト（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ドレフォン）は、栗東・ＣＷコースでメイショウタバルと併せ馬。道中は内から少し先行し、直線は強めに追われた。首差遅れだが、グランプリホースと同タイムの６ハロン８２秒４―１１秒１。体全体を使ったフォームで脚を伸ばし、ラスト２ハロン