左膝の後十字じん帯損傷で離脱していた巨人の宇都宮葵星内野手（２１）がマシン打撃を再開した。ジャイアンツ球場の室内練習場で数十球打ち込み「問題なくできました」と笑顔で振り返った。宇都宮は４月２１日の中日戦（長野）で７回に大城の代走で出場。走塁中に足を滑らせ、負傷した。翌２２日に出場選手登録を抹消され、故障班に合流していた。今季はキャンプから１軍に同行。俊足に加え内、外野どこでも守れる守備力をア