◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）枠順決定＝５月２８日、栗東トレセン報知杯弥生賞ディープインパクト記念勝ち馬のバステール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は、３枠５番に決まった。５番枠は１８頭立てとなった１９９２年以降、最多タイの５勝を誇る。過去１０年では２０年にコントレイル、２４年にダノンデサイルが制しており、９８年にスペシャルウィーク、