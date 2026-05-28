◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―日本ハム（２８日・甲子園）阪神・藤川球児監督が、試合前練習でドラフト１位・立石（創価大）に声を掛ける場面があった。黄金新人がティー打撃を始めた時だった。普段は二塁の定位置後方から練習を見つめることが多い虎将が、珍しく打撃ケージ裏へ。笑みを浮かべながら歩み寄り、メッセージを送った。立石は１９日・中日戦（倉敷）で１軍デビュー。プロ初安打を記録すると、２４日