◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）枠順決定＝５月２８日、栗東トレセン昨年のホープフルＳを制し、今年の皐月賞も快勝したロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）は８枠１７番に決定。１７番枠は、過去１０年では１８年にワグネリアンが制し、９４年にはのちの３冠馬ナリタブライアンも同じ馬番だった。この日は軽い運動を行った。杉山晴調教師は「正直に言