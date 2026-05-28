超豪華メンバーが終結する春のグランプリのファン投票最終結果を受け、ＳＮＳ上が早くも沸いている。ＪＲＡは５月２８日、第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）のファン投票の最終結果を発表。クロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）が歴代最多得票を集めた。同馬は、大阪杯、天皇賞・春を連勝し、史上初の春古馬３冠の偉業がかかる。得票数は３６万６０３９票