◆ラグビーＮＴＴリーグワン２０２５―２６プレーオフトーナメント準決勝神戸―東京ＳＧ（３０日、秩父宮ラグビー場）ラグビー・ＮＴＴリーグワンのプレーオフ準決勝、神戸―東京ＳＧは３０日、秩父宮ラグビー場で行われる。４季ぶりの決勝進出に挑む東京ＳＧは２８日、東京・府中市のグラウンドで練習を公開した。先発するＣＴＢ中村亮土が取材に応じ「どちらが、自分たちの色を出せるか。アタックした方が勝つ」と、決戦