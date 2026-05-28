お笑いコンビ「見取り図」リリー（４１）とフリーアナウンサーの今川菜緒（２９）が結婚したことが２８日に明らかになった。２人は昨年８月に一部週刊誌でツーショット写真と共に交際が報じられていた。リリーの１２歳年下・今川アナはどんな人物なのか―。１９９６年１２月２８日、愛知県生まれの２９歳。同志社大学商学部商学科に通っていた２０１７年には「ミスキャンパス同志社２０１７」で準グランプリを受賞。ミスコンに