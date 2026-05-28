◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２８日・東京ドーム）巨人は２８日、増田大輝内野手（３２）、中山礼都外野手（２４）を出場選手登録した。中山は打撃不振により１４日に登録抹消されていた。２軍では直近５試合で１８打数８安打で打率４割４分４厘、１本塁打、５打点。出塁率は５割８分３厘と状態を上げていた。早出練習でフリー打撃に取り組み快音を響かせていた。増田大は開幕から２軍でプレーを