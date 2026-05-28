６月１１日開幕の北中米Ｗ杯に臨む日本代表が２８日、千葉市内にあるＪＦＡ夢フィールドで合宿３日目の練習を行った。２６日から同施設で個別トレーニングをしていたＭＦ遠藤航が全体練習に合流。戦術練習を含めた全てのメニューを消化した。今年２月に負傷し、手術をした左足は「問題ない。基本的にはちゃんとリハビリも向こうでやっていたし、ここで合流するためにやってきたっていうのもあるし」と言い切った。負傷した箇