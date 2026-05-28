◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―ロッテ（２８日・マツダスタジアム）広島のドラフト５位・赤木晴哉投手（佛教大）が、出場選手登録された。実質ブルペンデーとなるこの日は２番手以降で登板する見通し。４月下旬から先発調整しているルーキーは、１０日のヤクルト戦（マツダ）でプロ初先発し、２回１安打無失点。直近では、２２日のファーム・リーグ、ソフトバンク戦（由宇）で６回３安打無失点と好投していた。代わ