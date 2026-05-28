高松西警察署 「闇バイト」が関連したと見られる窃盗の疑いで26日に逮捕された陸上自衛官の男が、「リフォームのバイト」に応募したと話していることが分かりました。 窃盗の疑いで26日に逮捕された陸上自衛隊善通寺駐屯地に勤務する男（41）は28日、高松地方検察庁に送検されました。 警察によりますと男は4月、不正に入手した他人名義のキャッシュカードで21万5000円を引き出して盗んだ疑いが持たれていま