北九州市門司区で28日朝、車同士が正面衝突し、うち1台が全焼しました。1人が軽いケガをしています。警察によりますと、28日午前7時半ごろ、北九州市門司区畑の県道で、新門司方向へ走っていた乗用車が中央分離帯を乗り越え、反対車線を走っていた軽乗用車と正面衝突しました。衝突後に乗用車は炎上し、消防によって火はおよそ30分後に消し止められました。炎上した車を運転していた59歳の男性は避難してケガはなく、軽乗用車を運