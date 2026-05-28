俳優の山下美月が28日、第49回創作テレビドラマ大賞『ある日彼女のパンティーが、』（NHK総合31日後11：00）完成会見に登壇。共演者の風間俊介への印象を語った。【全身ショット】華やか！ワンピース姿で登場した山下美月＆倉悠貴山下は初対面の人と芝居をする時は、緊張して身構えてしまうそう。「（風間とは）初めましてで、しかも撮影自体も1日あったかなくらい。安心感が本当にすごくて、その場にいてくださるだけでチー