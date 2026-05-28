お笑いコンビ「令和ロマン」高比良くるまが26日深夜に放送されたテレビ朝日「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（火曜深夜0・45）に出演し、ユーチューバーの金持ち自慢について語る場面があった。視聴者から寄せられた意見をもとに「なぜユーチューバーは金持ちアピールをするのか?」という話題に。そこでくるまは「YouTubeは再生回数っていうものが分かりやすくあって。否の声も養分として大事だから“お金を稼いでます