大創産業は、大阪・なんばパークスに「DAISO（ダイソー）」「Standard【写真】なんばパークスにダイソー新店舗…オープン特典のプレゼントProducts by DAISO（スタンダードプロダクツ バイ ダイソー）」「THREEPPY（スリーピー）」の3ブランド複合店を、5月29日オープンする。大阪府内に「DAISO」は271店舗、「Standard Products」は20店舗、「THREEPPY」は31店舗を出店しているが、3ブランド複合店は、梅田DTタワー店、近鉄百