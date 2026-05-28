俳優の西川明さん（79）が、5月19日に肺炎のため横浜市内の病院で亡くなったことが分かりました。所属の劇団民藝が発表しました。【写真を見る】【 訃報 】俳優・西川明さん 死去７９歳「特捜最前線」など テレビや舞台など多数出演（発表全文）葬儀は５月２３日に横浜市内で執り行われたということです。 ▽▽▽下記、発表全文▽▽▽訃報：演技部の西川明が逝去いたしました。劇団民藝演技部の俳優、西川明（にしかわ・