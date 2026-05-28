女子ゴルフでツアー1勝の工藤遥加（33＝加賀電子）が28日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、前日に交通事故に遭い負傷したことを明らかにした。「昨日9:40頃コース付近で赤信号を待っていたところ後ろから追突されてしまいました。病院を受診したところ頸椎捻挫、背部捻挫でした。ゴルフができる状態ではないため、大変残念ではありますが、欠場させていただきました。スポンサーの方々、応援してくださってい