フリーアナウンサーの石井亮次（49）が28日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午前1時55分）にMCとして生出演。元巨人の阿部慎之助氏（47）が暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕（後に釈放）され、監督を辞任したことについて私見を述べた。カンニング竹山（55）が「本当に逮捕案件でしたか、これ？」と投げかけた上で「なぜ逮捕というのを選んだのかという理由付けが、まず説明がない」と指摘。「逮捕したと話聞くって