ニップンは8月1日納品分から、家庭用製品104品目を値上げする。今回の価格改定は、4月期における輸入小麦の政府売渡価格が引き上げられたことが主な要因。さらに原材料費や物流費、動力燃料費、人件費といったコストの高止まりに加え、為替の変動や中東情勢の緊迫化を背景とした包装資材費の急騰などが重なったため、自助努力での価格維持が困難と判断した。対象となるのは小麦粉、ミックス、パスタ、パスタソースなど。価格改