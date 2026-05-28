近畿日本鉄道は、南大阪線・吉野線・長野線・御所線で、新型車両「6A系」の運行を5月19日から開始した。外観は、2024年10月に運行を開始した8A系と同じ赤白のツートンカラーとし、親しみを持ってもらうデザインとした。車内には、ベビーカーや大型荷物対応スペース「やさしば」や、多目的トイレを設置した。扉個別開閉スイッチや、ロングシートとクロスシートを切り替えることが可能な「L/Cシート」を採用し、防犯カメラを各車両に