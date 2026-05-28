北中米ワールドカップの開幕が刻一刻と迫っている。まずは、5月31日にアイスランドと壮行試合を戦う日本代表の活動もスタート。史上最強との呼び声が高い森保ジャパンに大きな注目が集まるなか、国際サッカー連盟（FIFA）が特集記事を組んだ。FIFAは「メンバー発表後に最も話題となったのは、選ばれなかった選手たちの実力だった。複数ポジションで横並びの競争が生まれ、スタメンと控えの差は過去最小とも言える。日本代表の