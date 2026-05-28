NTTドコモは、6月から、4件の地域・商店街で「d払い」キャンペーンを実施する。対象エリアおよび対象店舗での「d払い」による支払いで、dポイントの還元を受けられる。 対象エリア 期間 キャンペーン名 還元率 三重県伊勢市 5月30日～6月30日 おかげ横丁限定！！d払いでお得にお買物を楽しもうキャンペーン 1等：100％