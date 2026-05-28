NTTドコモは、2026年6月に実施する「d払い」「dポイント」関連の各種キャンペーンを発表した。 ノジマで最大1万ポイント 6月6日～8月23日の期間中、ノジマでノジマアプリとdポイントカードを提示して、5ポイント以上貯めると、抽選でdポイント（期間・用途限定）が当たる。 賞品は、100名に1万ポイント、200名に5000ポイント、6400名に200ポイント。いずれも当選しなかった場合は5ポイント。エ