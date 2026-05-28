北中米ワールドカップに向けて調整している日本代表が５月28日、千葉県内で３日目の練習を実施した。この日のトレーニングから、初日から活動している早川友基、大迫敬介、長友佑都、渡辺剛、瀬古歩夢、菅原由勢、小川航基、堂安律、上田綺世、中村敬斗、佐野海舟、鈴木唯人、吉田麻也の13人に加えて、遠藤航、冨安健洋、板倉滉の３選手が合流した。 ２月に左足リスフラン靭帯を断裂する大怪我を負った遠藤はゲーム形式