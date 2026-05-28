暴行の実態解明がすすめられることになります。北海道釧路市の障害者支援施設で、職員２人が入所者６人に暴行を加えたとして相次いで逮捕された事件で、警察は５月２８日、施設へ家宅捜索に入りました。（武田記者）「午後１時半です。釧路署の捜査員６人が施設に家宅捜索に入ります」道警が家宅捜索に入ったのは、釧路市の障害者支援施設「鶴が丘学園」です。２８日に送検されたこの施設に勤務する生活支援員・高橋海吏容疑者は２