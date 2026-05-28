29日、薩摩地方は、朝にやや雲が広がるものの、その後は、晴れて暑さが戻り、熱中症対策が必要です。大隅地方も同様に朝は雲が出ますが、おおむね晴れて蒸し暑くなりそうです。種子島・屋久島地方は朝に雲がかかる所があるものの、日中から夜にかけては晴れ、各地で夏日となる見込みです。奄美地方は午前は雲が多いものの、その後は晴れて蒸し暑くなりそうです。台風6号は、フィリピンの東海上にあり、6月初めには沖縄・奄美方