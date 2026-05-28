サンスター文具は、1996年の発売開始から今年11月で30周年を迎える「たまごっち」30周年デザインの文具雑貨シリーズ（全11種）を5月下旬から発売する。全国の雑貨店・文具専門店・オンラインショップなどで取り扱い予定となる。「たまごっち」は1996年11月23日に“デジタル携帯ペット”というコンセプトでバンダイから発売され、当時の女子高生を中心に大ブームを巻き起こした。その後さまざまなバージョンや色で再リリースされ、