米国・日本・欧州を中心にデジタル関連製品でトップクラスの販売実績を誇るAnkerグループの日本法人、アンカー・ジャパン（以下、Anker Japan）は、ポケモンデザインの「Anker USB 急速充電器 70W ピカチュウモデル」、「Anker トラベルアダプタ ピカチュウモデル」、「Ankerトラベルポーチ ピカチュウモデル」および「Soundcore C50i ピカチュウモデル／イーブイモデル」を発表した。同製品は7月上旬からAnker Japan公式オンライ