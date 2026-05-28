吉田カバンは、Aurel Schmidt×PORTERを発売する。ニューヨークを拠点に活動するアーティスト「Aurel Schmidt（オーレル・シュミット）」とのコラボレーションアイテムとなる。Aurel Schmidtは煙草の吸い殻やお菓子の包装紙、マッチ、空き缶など、日常に残された“Trash”をモチーフに独自の世界観を構築し、現代における脆さや人生の儚さを想起させる“メメント・モリ”を表現している。作品は雑多で退廃的なモチーフで構成されな