プロ野球・楽天は28日、オスカー・ゴンザレス選手についてウエイバー公示申請の手続きを行ったことを発表しました。ゴンザレス選手は昨季5月21日に楽天に入団。その後は1軍の53試合に出場し4本塁打含む打率.229をマークしました。今季は4月9日に1度目の昇格。同日の日本ハム戦で1打席に立つも空振り三振に倒れ、以降の起用なく16日に抹消となりました。その後、5月4日には2度目の昇格。2試合のスタメン起用も1安打にとどまり、6日