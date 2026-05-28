NPB（日本野球機構）が28日、公示を発表。阪神は木下里都投手を出場選手登録し、岡城快生選手を登録抹消しました。プロ2年目となる木下投手は、この日の日本ハム戦で自身初の先発登板を予定。今季はこれまで3試合にリリーフとして登板し、防御率は5.40をマーク。直近のファーム公式戦では2試合連続先発で、9イニング無失点となっています。一方、ドラフト3位ルーキーの岡城選手が登録抹消。今季は11試合に出場し、打率.208の成績で