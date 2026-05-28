はるやま商事は、5月30日から、ワールドグループのフィールズインターナショナルが展開するキャリアブランド「INDIVI（インディヴィ）」の新作として、「INDIVI半袖ブラウスパンツセットアップ」を全国のはるやま店舗で発売する。同商品は、酷暑の中でも快適に過ごせる高機能素材と、トレンドを押さえ洗練されたデザインが魅力の、オンオフ問わず着用可能な万能セットアップになっている。同商品は、はるやまでのみ購入できるオリ