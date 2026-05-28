俳優の倉悠貴（26）が28日、都内で主演するNHK特別ドラマ「ある日彼女のパンティーが、」（31日後11・00）の完成会見に夫婦役を演じる女優の山下美月（26）とともに出席した。同作は日本放送作家協会とNHKが共催する「創作テレビドラマ大賞」の第49回大賞受賞作。妻のパンティーが家の前を流れる川に落ちることがきっかけで始まる夫婦の物語を描く。衝撃的でもあるタイトルを聞いた時のことを倉は「どんな話が始まるんだという