これからの季節に欠かせない「エアコン」について、本格的な夏を迎える前に重要なチェックポイントをおさらいです。■エアコン発火これは、製品事故の原因分析などを行うNITE、製品評価技術基盤機構の実験映像です。NITEは28日、本格的な夏を前にエアコン使用の注意点を紹介しました。エアコンのコードを自分で延長したり、専用のコンセントを使用しなかったりした場合、発火の恐れがあるということです。また、エアコンの試