アイスランド戦に向け調整する（左から）冨安、長谷部コーチ、板倉＝千葉市内6月に開幕するサッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨む日本代表が28日、千葉市内で練習し、2月に手術を受けた主将の遠藤（リバプール）のほか、冨安、板倉（ともにアヤックス）が合流した。27日の休養日を挟んで練習を再開し、16選手がパス回しやミニゲームなどを行った。日本は31日に東京・MUFGスタジアム（国立競技場）でアイスラン