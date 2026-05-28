音楽ユニット・ＹＯＡＳＯＢＩが２８日、都内で行われたイベントに出席。大人気のチーム対戦型のアクションシューティングゲーム「オーバーウォッチ」とコラボすることが発表された。２人は「オーバーウォッチ」の世界観をイメージした衣装で登場。Ａｙａｓｅは「近未来的なものを意識して、（キャラクターの）モチーフの青とグリーンみたいな。オーバーウォッチ仕様になっている」と説明した。ボーカルのｉｋｕｒａも「世界