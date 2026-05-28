楽天は28日、オスカー・ゴンザレス外野手（28）のウエイバー公示申請の手続きを行ったと発表した。ゴンザレスは昨年途中にチームに加入し、53試合に出場し、打率・229、4本塁打、19打点。来日2年目の今季は3試合の出場にとどまり、8打数1安打で打率・125だった。2軍では28試合で打率・260、3本塁打19打点だった。