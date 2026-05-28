俳優倉悠貴と女優山下美月（ともに26）が夫婦役を演じる「ある日彼女のパンティーが、」（31日午後11時）の完成会見が28日、都内のNHKで行われた。NHKドラマ初主演となる倉は「衝撃的なタイトルというか。どんなお話が始まるんだと、聞いた時からすごくワクワクしましたし、撮影中も、どうしてパンツじゃなくてパンティーなんだろうとか考えたり。実際に脚本を読むと、そのインパクトとは別のインパクトがあって、すごく繊細に日常