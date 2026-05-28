長寿クイズ番組「アタック25」は何がすごいのか。「競技クイズ界最強の男」の異名を持つクイズプレイヤー・徳久倫康さんは「50年にわたり視聴者参加型を維持する『アタック25』の長寿の秘訣は、緻密なスタッフワークとお茶の間への深い洞察にある」という――。※本稿は、徳久倫康『クイズの戦後史』（平凡社新書）の一部を再編集したものです。出典はウェブ用に最小限にとどめています。写真＝iStock.com／maroke※写真はイメージ