楽天は28日、オスカー・ゴンザレス選手のウエイバー公示申請の手続きをと発表した。ゴンザレスは移籍2年目の今季、ここまで3試合に出場して、打率.125、0本塁打、0打点。ファームでは28試合に出場して、打率.260、3本塁打、19打点の成績だった。