音楽ユニットYOASOBIは「夜に駆ける」で大きな注目を集めた。1曲の“バズ”で終わらず、人気アーティストとしての地位を築けたのはなぜか。音楽評論家の柴那典さんは「YOASOBIの辿った道からは『偶発』を『必然』に引き寄せるための戦略を読み解くことができる」という――。※本稿は、柴那典『ヒットの復権』（中公新書ラクレ）の一部を再編集したものです。写真＝©Daniel DeSlover／ZUMA Press Wire／共同通信イメージズ■